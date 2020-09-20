Український нападник "Левадії" Юрій Коломоєць відзначився голом у матчі 21-го туру чемпіонату Естонії проти "Німме" (2:1).

Коломоєць вийшов в стартовому складі команди. На початку другого тайму результативний удар українця приніс "Левадії" перемогу, пише SportArena.

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Результативність Коломойця

У нинішньому сезоні Коломоєць провів 19 поєдинків в чемпіонаті Естонії, відзначившись шістьма голами і п'ятьма результативними передачами. Українець виступає за "Левадію" з лютого 2020 року.

Ігровий час в складі Левадії також отримали захисник Зураб Очігава і півзахисник Ігор Журахівський. За "Німме" зіграли захисники Іван Лобай і Андрій Маркович, а також півзахисник Владислав Хомутов.

"Левадія" йде на третьому місці чемпіонату Естонії, поступаючись лідеру першості "Флорі" 14 очок. "Німме" займає четверту позицію.