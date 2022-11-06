В субботу, 5 ноября, в Лос-Анджелесе состоялся финал плей-офф МЛС между Лос-Анджелесом и Филадельфией Юнион. За 90 минут основного времени соперники забили по два гола и перевели игру в экстра-таймы.

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На 97-й минуте матча на поле появился эксзвезда Реала Гарет Бэйл, ставший героем поединка. Но обо всем по порядку. Когда игра уже приближалась к серии пенальти, арбитр показал прямую красную карточку голкиперу Лос-Анджелеса Крепо. Филадельфия воспользовалась численным преимуществом на четвертой добавленной минуте экстра-тайма – Джек Эллиотт вывел свою команду вперед.

Но с таким ходом событий не согласился Бейл. На 120+8 минуте матча он спас свою команду от поражения и перевел игру в серию пенальти.

В футбольной лотерее точнее были футболисты Лос-Анджелес - 3:0 и чемпионский титул достался Бейлу и компании.

МЛС. Финал

Лос-Анджелес – Филадельфия Юнион – 3:3 (пен. 3:0)

Голы: Акоста, 27, Мурильо, 83, Бейл, 120+8 – Газдаг, 59, Эллиотт, 85, 120+4

Видеообзор матча Лос-Анджелес – Филадельфия Юнион

Напомним, Гарет Бэйл в июле этого года покинул мадридский Реал и на правах свободного агента перебрался в Лос-Анджелес. В составе калифорнийцев 33-летний футболист провел 14 матчей, в которых отличился тремя голами.