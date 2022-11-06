В суботу, 5 листопада, в Лос-Анджелесі відбувся фінал плей-оф МЛС між Лос-Анджелес та Філадельфією Юніон. За 90 хвилин основного часу суперники забили по два голи і перевели гру до екстра-таймів.

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На 97-й хвилині матчі на полі з’явився ексзірка Реалу Гарет Бейл, який став героєм поєдинку. Але про все по порядку. Коли гра вже наближалася до серії пенальті, арбітр показав пряму червону картку голкіперу Лос-Анджелеса Крепо. Філадельфія скористалась чисельною перевагою на четвертій доданій хвилині екстра-тайму – Джек Елліотт вивів свою команду вперед.

Але з таким перебігом подій не погодився Бейл. На 120+8 хвилині матчу він врятував свою команду від поразки і перевів гру в серію пенальті.

У футбольній лотереї точнішими були футболісти Лос-Анджелес – 3:0 і чемпіонський титул дістався Бейлу і компанії.

МЛС. Фінал

Лос-Анджелес – Філадельфія Юніон – 3:3 (пен. 3:0)

Голи: Акоста, 27, Мурільо, 83, Бейл, 120+8 – Газдаг, 59, Еліотт, 85, 120+4

Відеоогляд матчу Лос-Анджелес – Філадельфія Юніон

Нагадаємо, Гарет Бейл у липні цього року залишив мадридський Реал і на правах вільного агента перебрався в Лос-Анджелес. У складі каліфорнійців 33-річний футболіст провів 14 матчів, у яких відзначився трьома голами.