В матчі третього туру групи D збірні Австралії та Данії ведуть відчайдушну боротьбу за вихід до 1/8 фіналу ЧС-2022. До матчу фаворитами протистояння вважалася команда скандинавів.

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Рахунок у зустрічі відкрили австралійці. На 60-й хвилині Меттью Лекі неймовірним ударом відправив м'яч у нижній правий кут воріт. Асистував хавбеку Мельбурн Сіті в цьому епізоді Райлі Макгрі.

Відео голу Лекі

Нагадаємо, що австралійців в цьому матчі влаштує лише перемога, оскільки в паралельному матчі Туніс переграє Францію.