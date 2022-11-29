В группе В на чемпионате мира проходят матчи 3 тура. В одном из поединков Англия противостоит Уэльсу, пишет 24 канал. Для выхода из группы подопечным Саутгейта достаточно ничьей.

Следите с нами Иран – США: онлайн-трансляция решающего матча за выход в 1/8 финала ЧМ-2022

Первый тайм прошел без серьезных моментов, но в начале второго тайма "три льва" вышли вперед. Фавориты получили право на штрафную у чужой штрафной и Решфорд метко попал под стойку.

Видео гола Рэшфорда:

Более того, уже через минуту англичане забили второй раз. Кейн перехватил у Дэвиса мяч у площадки и прострелил на набегающего Фодена. Игрока МанСити не успели накрыть, и тот без проблем пробил Уорда.

Видео гола Фодена:

Напомним, что в случае победы Англия гарантированно займет первое место в группе. В таком случае подопечные Саутгейта в 1/8 финала сыграют с Сенегалом.