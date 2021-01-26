Український півзахисник Мехелена Мар'ян Швед зробив асист і забив два голи у матчі 22 туру чемпіонату Бельгії проти Ваасланд-Беверена.

Джерело: 24 канал

Ваасланд-Беверен – Мехелен 2:3

Голи: Фоше,61, 70 – Волш, 9, Швед, 26, 90+2

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Швед вийшов в стартовому складі, на 9-й хвилині асистував Волшу, який відкрив рахунок.

Відео асисту Шведа

На 26-й хвилині українець забив другий гол Мехелена.

Відео першого голу Шведа

У другому таймі дубль Фоше дозволив господарям зрівняти рахунок – 2:2. Однак на другій компенсованій хвилині Швед знову продемонстрував свої бомбардирські якості, з близької відстані розстрілявши ворота суперника. 3:2 – на користь гостей.

Відео другого голу Шведа