Фехервав 23 января гостил на стадионе Уйпешта в рамках 17 тура чемпионата Венгрии. Украинец Иван Петряк помог гостям разгромить соперника.

Украинский полузащитник Иван Петряк с первых минут матча остался на скамейке запасных Фехервара. Свое время футболист получил во втором тайме, пишет 24 канал.

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Гол+ассист

На 58-й минуте при счете 0:3 в пользу гостей на поле вышел Петряк. Не прошло и трех минут, как украинец записал свою фамилию на табло местной арены. Полузащитник получил передачу на ход из глубины поля, протащил мяч до штрафной и хладнокровно переиграл голкипера, который немного вышел из ворот – 0:4.

Результативный удар украинца стал для него 8-м в 16 поединках этого сезона.

На 81-й минуте игрок сборной Украины к голу добавил еще и ассист. Игрок Фехервара перехватил мяч после передачи соперника, увидел свободного Николича, который и довел счет до неприличного 0:5.

После победы Фехервар продолжает находиться на 2 месте, в их активе 32 очка. Команда украинца уступает лишь 7 пунктов лидеру Ференцварошу.

Уйпешт с 19 набранными очками идет 9-м.

Гол Петряка

Асист Петряка на Николича