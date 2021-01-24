Фехервав 23 січня гостював на стадіоні Уйпешта у рамках 17 туру чемпіонату Угорщини. Українець Іван Петряк допоміг гостям розгромити суперника.

Український півзахисник Іван Петряк з перших хвилин матчу залишився на лавці для запасних Фехервара. Свій час футболіст отримав у другому таймі, пише 24 канал.

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Гол+асист

На 58-й хвилині за рахунку 0:3 на користь гостей на поле вийшов Петряк. Не пройшло і трьох хвилин, як українець записав своє прізвище на табло місцевої арени. Півзахисник отримав передачу на хід з глибини поля, протягнув м'яч до штрафного майданчика та холоднокровно переграв голкіпера, який дещо вийшов з воріт – 0:4.

Результативний удар українця став для нього 8-м у 16 поєдинках цього сезону.

На 81-й хвилині гравець збірної України до гола додав ще й асист. Гравець Фехервара перехопив м'яч після передачі суперника, побачив вільного Ніколича, який і довів рахунок до непристойного 0:5.

Після звитяги Фехервар продовжує перебувати на 2 місці, у їх активі 32 очки. Команда українця поступається лише 7 пунктами лідеру Ференцварошу.

Уйпешт з 19 набраними очками йде 9-м.

Гол Петряка

Асист Петряка на Ніколича