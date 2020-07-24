Украинский снукерист Юлиан Бойко установил уникальный рекорд. Бойко стал самым молодым участником квалификации чемпионата мира в истории турнира.

Об этом сообщает Eurosport. Украинец принял участие в квалификации чемпионата мира, который проходит в Шеффилде (Англия).

Кстати: 14-летний киевлянин Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру

Бойко потерпел поражение

14-летнему украинцу в первом раунде выпала честь сыграть с опытным малазийцем Тором Чуан Леонгом.

32-летний Леонг победил украинца со счетом 3:6. На протяжении игры счет был равным (3:3). Но на 18 лет старший Леонг все же смог выйти вперед и победить.

Смотрите видео выступления украинца

Что известно о Бойко? Юлиан родился в Киеве и стал профессионалом 8 июня 2020 года. Он первый игрок серии основных снукерных турниров для профессионалов из постсоветского пространства.

Квалификационный раунд чемпионата мира проходит в Шеффилде. Главный турнир пройдет с 31 июля по 16 августа. Действующим чемпионом мира является британец Джадд Трамп.