Українцю Владиславу Зайчонковському немає навіть двох років, а малюк вже встиг встановити неймовірний рекорд. Маленький кросфітер зробив 430 безперервних повторень на прес.

Про рекорд наймолодшого кросфітера України розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook.

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Рекорд малюка

Владиславу виповнилось 1 рік та 9 місяців, він ще не вміє говорити, а вже вписав себе в історію Книги рекордів України. Вже за 38 хвилин малюк виконав 300 повторень, батько всіляко підбадьорював сина та він не підвів.

Хлопчик зробив цілих 430 безперервних повторень на прес за 56 хвилин.

Рекорд зареєстрували у квартирі сім'ї.



Рекорд малюка / gazeta.ua

За словами батька малюка, заняття спортом позитивно впливають на розвиток головного мозку дитини. Для них це є одним із постулатів для раннього та всебічного розвитку власної дитини.

Експерт, який вручив відзнаку, щиро бажав Владиславу. щоб цей рекорд став не останнім у його житті.



Наймолодший кросфітер став рекордсменом / gazeta.ua