Чемпион мира в легком дивизионе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) обратился ко всем спортсменам и их тренерам, которые примут участие в Олимпиаде-2020 в Токио.

Спортсмен призвал запастись терпением и пожелал всем не болеть и достичь поставленной цели. Соответствующее видео Ломаченко опубликовал в Instagram.

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"Для каждого спортсмена участие и победа на Олимпийских играх – это мечта. Организаторы и МОК делают все возможное, чтобы ваша мечта стала реальностью. Остался ровно год для того, чтобы терпение превратилось в триумф. Я желаю всем спортсменам и тренерам крепкого здоровья и достижения поставленных целей", – сказал Ломаченко.

Василий Ломаченко до перехода в профессиональный бокс дважды побеждал на Олимпийских играх – в 2008 году в Пекине и в 2012-м в Лондоне. Он единственный двукратный олимпийский чемпион по боксу в истории Украины.

Перенос Олимпиады в Токио: коротко

Олимпиада-2020 должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на один год. Поэтому Игры запланировано провести с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры запланированы на 24 августа – 5 сентября.

Это впервые в истории Олимпийских игр соревнования состоятся в нечетный год. Хотя до этого Олимпиады трижды переносили. При этом однажды именно в Токио. Больше об этом – по ссылке.

Организаторы турнира рассматривают различные варианты допуска болельщиков на трибуны.

Одним из условий может быть обязательное тестирование на коронавирус для зрителей, сокращение количества болельщиков, ограничение перемещений спортсменов за пределами олимпийской деревни.