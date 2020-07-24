Чемпіон світу в легкій дивізіоні за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) звернувся до всіх спортсменів і їх тренерів, які візьмуть участь на Олімпіаді в Токіо-2020.

Спортсмен закликав запастися терпінням та побажав усім не хворіти й досягнути поставленої мети. Відповідне відео Ломаченко опублікував у Instagram.

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"Для кожного спортсмена участь і перемога на Олімпійських іграх - це мрія. Організатори та МОК роблять все можливе, щоб ваша мрія стала реальністю. Залишився рівно рік для того, щоб терпіння перетворилося на тріумф. Я бажаю всім спортсменам і тренерам міцного здоров’я і досягнення поставлених цілей", – сказав Ломаченко.

Василь Ломаченко до переходу в професійний бокс двічі перемагав на Олімпійських іграх – в 2008 році в Пекіні і в 2012-му в Лондоні. Він єдиний дворазовий олімпійський чемпіон з боксу в історії України.

Перенесення Олімпіади в Токіо: коротко

Олімпіада-2020 мала відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу змагання перенесли на один рік. Тож Ігри заплановано провести з 23 липня 2021 року по 8 серпня. Паралімпійські ігри заплановані на 24 серпня – 5 вересня.

Це вперше в історії Олімпійських ігор змагання відбудуться в непарних рік. Хоча до цього Олімпіади тричі переносили. При цьому одного разу саме в Токіо. Більше про це – за посиланням.

Організатори турніру розглядають різні варіанти щодо допуску вболівальників на трибуни.

Однією з умов може бути обов'язкове тестування на коронавірус для глядачів, скорочення кількості уболівальників, обмеження переміщень спортсменів за межами олімпійського селища.