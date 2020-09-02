Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили поделился мнением об отношениях Валерия Бондаря с бывшей девушкой Владислава Супряги.

Цитаишвили в эфире "ОТДУШИВДУШУ" заявив, что Бондарь поступил очень плохо, но сам не хочет вмешиваться в чужие отношения.

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Не хочу об этом говорить. Это не мое дело, во-первых. Я знаю информацию. Знаю в принципе все, что было. Если хотите спросить – либо у Супряги, либо у него спросите. Все знают. Футбол – как какая-то деревня. Кто-то что-то сделал – все уже знают. Думаю, в спорте везде так же. Это ненормально для меня лично. Я прокомментировал, не оставили ему что-то плохое. Просто высказался, что это некрасиво. В этом моменте поддержал еще и Супрягу.

"Как я знаю – они не должны общаться. Супряга встречался с ней 5 лет. Тут даже не я что-то решаю. Бог все видит, все знает. Это гнилой поступок, я считаю. Историю, которую знаем вместе с Поповым, мы своими глазами это видели. Не то, что нам кто-то сказал. Мы реально это видели. Мы знали еще давно, что так было", – заявил Георгий.

Что известно о Савине и Супряге

В прошлом Дарья Савина профессионально занималась бально-спортивными танцами, сейчас учится в одном из киевских вузов на двух специальностях. Она планирует пойти на курсы телеведущих и вернуться в Киев.

Супряга и Савина состояли в отношениях несколько лет. Президент "Днепра-1" Юрий Береза говорил, что "женская составляющая в переходе Супряги была важной".

Он имел в виду трансфер Супряги из "Днепра-1" у "Динамо".