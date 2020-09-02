Півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі поділився думкою про відносини Валерія Бондаря з колишньою дівчиною Владислава Супряги.

Цітаішвілі в ефірі "ОТДУШИВДУШУ" заявив, що Бондар поступив дуже погано, але сам не хоче вмішуватись у чужі відносини.

Дивіться також: "Щур та клоун": футболіст "Шахтаря" почав зустрічатися з колишньою дівчиною гравця "Динамо"

Не хочу про це говорити. Це не моє, по-перше. Я знаю інформацію. Знаю в принципі все, що було. Якщо хочете запитати - або у супряга, або у нього запитаєте. Всі знають. Футбол – як якесь село. Хтось щось зробив – всі вже знають. Думаю, в спорті всюди так же. Це ненормально для мене особисто. Я прокоментував, не залишили йому щось погане. Просто висловився, що це некрасиво. У цьому моменті підтримав ще й Супрягу.

"Як я знаю – вони не повинні спілкуватися. Супряга зустрічався з нею 5 років. Тут навіть не я щось вирішую. Бог все бачить, все знає. Це гнилий вчинок, я вважаю. Історію, яку знаємо разом з Поповим, ми своїми очима це бачили. Не те, що нам хтось сказав. Ми реально це бачили. Ми знали ще давно, що так було", – заявив Георгій.

Що відомо про Савіну та Супрягу

У минулому Дарія Савіна професійно займалася бально-спортивними танцями, зараз навчаєтьсяв одному з Київських ВНЗ на двох спеціальностях. Вона планує піти на курси телеведучих та повернутися у Київ.

Супряга і Савіна перебували у відносинах декілька років. Президент "Дніпра-1" Юрій Береза ​​говорив, що "жіноча складова в переході Супряги була важливою".

Він мав на увазі трансфер Супряги з "Дніпра-1" у "Динамо".