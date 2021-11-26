Globe Soccer Awards: тренер сборной Украины претендует на звание лучшего наставника года
Источник:твитер Globe Soccer Awards
Главный тренер женской сборной Украины по футболу Льюис Кортес вошел в список номинантов на звание лучшего наставника в мире по версии Globe Soccer Awards. Кортес вошел в шорт-лист благодаря заслугам в женской команде Барселоны.
Стали известны все номинанты на звание лучшего тренера года по версии Globe Soccer Awards.
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Среди конкурентов испанского специалиста главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, наставник итальянцев Роберто Манчини, немец Ханс-Дитер Флик, главный тренер сборной Бразилии Тите, Аргентины – Лионель Скалони, Каспер Юлманд – Дании и Гарет Саутгейт, возглавляющий Англию. Также в списке и клубные тренеры – Антонио Конте (Тоттенхэм), Унаи Эмери (Вильярреал), Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Томас Тухель (Челси) и Кристоф Гальтье (Ницца).Обратите внимание! Голосование проходит на сайте Globe Soccer Award. Церемония вручения наград состоится 27 декабря в Дубае (ОАЭ).
Кто такой Луис Кортес
- В женской команде этого клуба он работал с 2009 года. В 2019 году стал главным тренером. В 2020 и 2021 году он оформил золотой дубль с командой, выиграв чемпионат и Кубок Испании. Кроме того, в 2020 году Барселона получила и Суперкубок Испании.
- Едва ли не самым большим достижением стала победа Барселоны под его руководством в финале женской Лиги чемпионов в 2021 году. В 2019 году команда тоже играла в финале, но проиграла Лиону.
- Благодаря этому в 2021 году Луис Кортес получил звание лучшего тренера женских команд по версии УЕФА.
- Стоит добавить, что Луис Кортес лишь 17 ноября официально возглавил женскую сборную Украины по футболу.