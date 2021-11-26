Стали известны все номинанты на звание лучшего тренера года по версии Globe Soccer Awards.

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Среди конкурентов испанского специалиста главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, наставник итальянцев Роберто Манчини, немец Ханс-Дитер Флик, главный тренер сборной Бразилии Тите, Аргентины – Лионель Скалони, Каспер Юлманд – Дании и Гарет Саутгейт, возглавляющий Англию. Также в списке и клубные тренеры – Антонио Конте (Тоттенхэм), Унаи Эмери (Вильярреал), Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Томас Тухель (Челси) и Кристоф Гальтье (Ницца).

Обратите внимание! Голосование проходит на сайте Globe Soccer Award. Церемония вручения наград состоится 27 декабря в Дубае (ОАЭ).

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