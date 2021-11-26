Стали відомі всі номінанти на звання найкращого тренера року за версією Globe Soccer Awards.
Дивіться також Тренер жіночої збірної України з футболу претендує на нагороду найкращому наставнику ФІФА
Серед конкурентів іспанського фахівця головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам, керманич італійців Роберто Манчіні, німець Ханс-Дітер Флік, головний тренер збірної Бразилії Тіте, Аргентини – Ліонель Скалоні, Каспер Юмланд – Данії та Гарет Саутгейт, який очолює Англію. Також у списку і клубні тренери – Антоніо Конте (Тоттенхем), Унаї Емері (Вільярреал), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Томас Тухель (Челсі) та Крістоф Галтьє (Ніцца).
Хто такий Луїс Кортес
- У жіночій команді цього клубу він працював з 2009 року. У 2019 році став головним тренером. У 2020 та 2021 році він оформив золотий дубль з командою, вигравши чемпіонат та Кубок Іспанії. Окрім того, у 2020 році Барселона здобула і Суперкубок Іспанії.
- Чи не найбільшим досягненням стала перемога Барселони під його керівництвом у фіналі жіночої Ліги чемпіонів у 2021 році. У 2019 році команда теж грала у фіналі, але програла Ліону.
- Завдяки цьому у 2021 році Луїс Кортес отримав звання найкращого тренера жіночих команд за версією УЄФА.
- Варто додати, що Луїс Кортес лише 17 листопада офіційно очолив жіночу збірну України з футболу.