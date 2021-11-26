Стали відомі всі номінанти на звання найкращого тренера року за версією Globe Soccer Awards.

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Серед конкурентів іспанського фахівця головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам, керманич італійців Роберто Манчіні, німець Ханс-Дітер Флік, головний тренер збірної Бразилії Тіте, Аргентини – Ліонель Скалоні, Каспер Юмланд – Данії та Гарет Саутгейт, який очолює Англію. Також у списку і клубні тренери – Антоніо Конте (Тоттенхем), Унаї Емері (Вільярреал), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Томас Тухель (Челсі) та Крістоф Галтьє (Ніцца).

Зверніть увагу! Голосування відбувається на сайті Globe Soccer Award. Церемонія вручення нагород відбудеться 27 грудня у Дубаї (ОАЕ).

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