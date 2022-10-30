Девін Хейні власною персоною спостерігає з трибун за повернення Василя Ломаченка на ринг після майже річної перерви. Саме Хейні може бути наступним суперником українця у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

До теми Ломаченко – Ортіс: онлайн-трансляція бою

Девін приїхав на бій у хелловінському світшоті та перед гонгом завітав у підтрибунне приміщенні.

Хейні приїхав на бій: дивіться відео

Також поглянути на поєдинок приїхав колишній кривдник Ломи – Теофімо Лопес. Американець забрав з-під носа у Василя змогу називатись абсолютним чемпіоном світу.



Лопес на бою Ломаченко – Ортіс / Фото Top Rank

Не зміг пропустити бій у Нью-Йорку Олександр Усик.

Усик на бою Ломаченка