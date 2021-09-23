Тріумф "гірників" у Києві

Шахтар завдяки дублю Лассіни Траоре та голу Алана Патріка здолав динамівців у Києві на НСК "Олімпійський". Матч запам'ятався емоціями футболістів та кривавою травмою голови Миколи Матвієнка, яку йому завдав його ж партнер по команді Ісмаїлі.

Як це було Шахтар у гарячому матчі розгромив Динамо і виграв Суперкубок України: відео

Після фінального свистка жоден з футболістів клубу з Донецька не стримував емоцій радості. Наставник Шахтаря в обіймах лідера команди Степаненка зустрів свисток головного арбітра. А першими кубок над головою підійняли відразу два футболісти – голкіпер Андрій Пятов та Тарас Степаненко.

"Гірники" несподівано розгромили Динамо у Суперкубку України. Для італійського фахівця Роберто Де Дзербі це першим великий тріумф на тренерському містку донеччан. А найкращим гравцем матчу став легіонер Шахтаря Лассіна Траоре, який забив два голи у володіння "біло-синіх".

Для донецького клубу це вже 9 перемога у Суперкубку країни. Шахтар зумів зрівнятись за цим показником із киянами.

Церемонія нагородження: дивіться відео