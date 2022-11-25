В частности, с обвинениями выступила нынешняя депутат Катажина Котула. Дошло до того, что Шкжипинский был вынужден уйти в отставку.
Читайте также Бывший чемпион мира по боксу умер после страшного нокаута: видео
Обвинения в адрес Шкжипинского
Депутат Котула заявила, что к тому времени, о котором она рассказывает, ей было всего 13 лет. Катажина говорит, что являлась жертвой сексуальных притязаний со стороны теннисного тренера в течение трех лет.
По ее словам, во время его делать тренером в ее родном теннисном клубе, тренер закрывался с игроками в кабинете, часто пытался их затрагивать, в том числе и за интимные места, кроме того, он якобы говорил, что когда "женщина говорит "нет" , она подразумевает "да".
Котула вспоминает, что раздевание перед группой других игроков было одним из методов, которые тренер использовал в качестве наказания.
Шкжипинский ушел в отставку
В последние недели президент теннисной федерации Польши находился под пристальным взором местных журналистов. Регулярно выходили публикации с его разоблачениями.
Польская теннисная федерация уже одобрила решение – Мирослав Шкжипинский подал заявление на отставку, и ему уже нашли замену.