Тест главного тренера сборной Италии по футболу Роберто Манчини на COVID-19 дал положительный результат.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии. Болезнь 55-летнего специалиста проходит бессимптомно, сам тренер пошел на самоизоляцию.

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Таким образом, Роберто Манчини не сможет руководить национальной командой в ближайших поединках. Сборная Италии 11 ноября проведет товарищеский матч с Эстонией, потом будут игры с Польшей (15 ноября) и Боснией и Герцеговиной (18 ноября) в Лиге наций.

Интересно, что в конце октября Манчини опубликовал на своей странице в инстаграме картинку с шуткой на тему пандемии коронавируса. На изображении медсестра в больнице спрашивает пациента: "Как вы заразились?". Он отвечает: "Смотрел новости".

Пост главного тренера сборной Италии вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей, после чего Манчини отключил комментарии к своим записям.

Что известно про Манчини

Манчини в прошлом является известным футболистом и тренером. Будучи наставником он тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио", "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай". Работе в сборной Италии, которую Манчини возглавил в 2018 году, предшествовала его деятельность в петербургском "Зените" (2017-2018р.).