Тест головного тренера збірної Італії з футболу Роберто Манчіні на COVID-19 дав позитивний результат.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Італії. Хвороба 55-річного фахівця проходить безсимптомно, сам тренер пішов на самоізоляцію.

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Таким чином, Роберто Манчіні не зможе керувати національною командою в найближчих поєдинках. Збірна Італії 11 листопада проведе товариський матч з Естонією, потім будуть ігри з Польщею (15 листопада) і Боснією і Герцеговиною (18 листопада) у Лізі націй.

Цікаво, що в кінці жовтня Манчіні опублікував на своїй сторінці в інстаграмі картинку з жартом на тему пандемії коронавірусу. На зображенні медсестра в лікарні запитує пацієнта: "Як ви заразилися?". Він відповідає: "Дивився новини".

Пост головного тренера збірної Італії викликав бурхливу реакцію користувачів соціальних мереж, після чого Манчіні відключив коментарі до своїх записів.

Що відомо про Манчіні

Манчіні у минулому є відомим футболістом і тренером. Будучи наставником він тренував італійські "Фіорентину", "Лаціо", "Інтер", англійський "Манчестер Сіті", турецький "Галатасарай". Роботі в збірній Італії, яку Манчіні очолив у 2018 році, передувала його діяльність в петербурзькому "Зеніті" (2017-2018р.).