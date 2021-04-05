Главный тренер сборной Беларуси подал в отставку после поражения со счетом 0:8
Белорусская федерация футбола отреагировала на требования болельщиков отправить в отставку главного тренера национальной сборной Михаила Мархеля.
Источник:АБФФ
Под его руководством команда отличилась антирекордом – поражением 0:8 от Бельгии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2022.
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"Ассоциация "Белорусская федерация футбола" и главный тренер сборной Беларуси приняли взаимное решение о расторжении контракта. АББФ благодарит Михаила Мархеля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере", – информирует сайт федерации.
Что известно о Мархеле в сборной Беларуси
- Тренерскую карьеру специалист начал в 1997 году. За время профессиональной деятельности четыре раза выводил сборные страны (U-17, U-19) в элитные раунды чемпионатов Европы.
- В 2011 году, будучи ассистентом главного тренера молодежной сборной, помог команде U-21 завоевать бронзовые награды чемпионата Европы.
- В 2012 году в качестве ассистента главного тренера олимпийской сборной Беларуси готовил команду и выступал с ней на Играх в Лондоне.
- Мархель возглавил сборную Беларуси с июня 2019 года.
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