Белорусская федерация футбола отреагировала на требования болельщиков отправить в отставку главного тренера национальной сборной Михаила Мархеля.

Под его руководством команда отличилась антирекордом – поражением 0:8 от Бельгии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2022.

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"Ассоциация "Белорусская федерация футбола" и главный тренер сборной Беларуси приняли взаимное решение о расторжении контракта. АББФ благодарит Михаила Мархеля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере", – информирует сайт федерации.

После игры с бельгийцами Мархель принес извинения болельщикам за разгромное поражение.

Что известно о Мархеле в сборной Беларуси