Білоруська федерація футболу відреагувала на вимоги вболівальників відправити у відставку головного тренера національної збірної Михайла Мархеля.

Під його керівництвом команда відзначилася антирекордом – поразкою 0:8 від Бельгії в рамках відбіркового турніру на чемпіонат світу-2022.

Дивіться також У Росії прямо під час матчу несподівано помер 18-річний футболіст

"Асоціація "Білоруська федерація футболу" і головний тренер збірної Білорусі взяли взаємне рішення про розірвання контракту. АББФ дякує Михайлу Мархелю за співпрацю і бажає успіхів у подальшій кар'єрі", – інформує сайт федерації.

Після гри з бельгійцями Мархель приніс вибачення уболівальникам за розгромну поразку.

Що відомо про Мархеля у збірній Білорусі