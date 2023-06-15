Сняв все ограничения: дебютант УПЛ решил "скопировать" Манчестер Сити после триумфа

ЛНЗ полностью выполнил поставленную перед собой задачу на сезон. Черкасский коллектив теперь может прибегнуть к заслуженному отдыху.

ЛНЗ одолел Ингулец в двухматчевом противостоянии (3:2) и получил путевку в УПЛ. Коллектив в эйфории готов громко праздновать достижение.

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Можно и расслабиться

Черкасский клуб впервые в своей истории вырвался в элиту украинского футбола. Руководство ЛНЗ дало команде "установку" на следующие дни после триумфа – выпить весь алкоголь в их родном городе. Похожая фраза прозвучала и из уст главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы, также отмечавшего, что его подопечные реализовали такую "задачу" после получения титула АПЛ.

Более того, как только "голубые" выиграли Лигу чемпионов один из "горожан" выпил сколько литров алкоголя, который не мог самостоятельно передвигаться, а самому футболисту предлагали двигаться с помощью инвалидного кресла. Похоже, что футболисты и руководство ЛНС охотно повторят такую "досаду" английского клуба.

Это самый главный день в истории черкасского футбола. День, принесший нам историческую путевку в УПЛ. Ребята – невероятные. Для меня эти 90 минут были самыми длинными и тяжелыми. Я впервые пережил такое, как тренер. Это невероятные эмоции. Ребята заслужили эту победу. Я видел, как горели их глаза. Мы сделали все, чтобы не только в каком-нибудь уголке страны было УПЛ, но и в Черкассах. Руководство клуба поздравило нас с победой, облило шампанским и пивом и поставило новую цель – на следующий день выпить весь алкоголь в городе Черкассы и двигаться дальше. Выпьем, оправимся и будем готовиться к УПЛ,

– рассказал главный тренер ЛНЗ Александр Ковпак.

Напомним, что выход черкасского клуба в Украинскую Премьер-лигу – дебютный, равно как и житомирского. Таким образом, всего три области не были представлены в элите украинского футбола. Ни разу в высшем дивизионе не играли команды из Сумского, Херсонского и Хмельницкого регионов.