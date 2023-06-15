ЛНЗ здолав Інгулець у двоматчевому протистоянні (3:2) та здобув путівку в УПЛ. Колектив у ейфорії готовий гучно святкувати здобуток.

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Можна і розслабитись

Черкаський клуб вперше у своїй історії вирвався до еліти українського футболу. Керівництво ЛНЗ дало команді "установку" на наступні дні після тріумфу – випити увесь алкоголь у їхньому рідному місті. Схожа фраза пролунала і з уст головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли, який також зазначав, що його підопічні реалізували таку "задачу" після здобуття титулу АПЛ.

Ба більше, як тільки "блакитні" виграли Лігу чемпіонів один з "містян" випив скільки літрів алкоголю, що не міг самостійно пересуватись, а самому футболісту пропонували рухатись за допомогою інвалідного крісла. Схоже, що футболісти та керівництво ЛНЗ залюбки повторять таку "звитягу" англійського клубу.

Це найголовніший день в історії черкаського футболу. День, який приніс нам історичну путівку в УПЛ. Хлопці – неймовірні. Для мене ці 90 хвилин були найдовшими та найважчими. Я вперше пережив таке як тренер. Це неймовірні емоції. Хлопці заслужили цю перемогу. Я бачив, як горіли їхні очі. Ми зробили все, щоб не тільки в якомусь куточку країни була УПЛ, а й в Черкасах. Керівництво клубу привітало нас з перемогою, облило шампанським та пивом і поставило нову мету – наступного дня випити весь алкоголь в місті Черкаси та рухатися далі. Вип'ємо, оговтаємось та будемо готуватися до УПЛ,

– розповів головний тренер ЛНЗ Олександр Ковпак.

Нагадаємо, що вихід черкаського клубу в Українську Прем'єр-лігу – дебютний, так само як і житомирського. Таким чином всього три області не були представлені в еліті українського футболу. Жодного разу у найвищому дивізіоні не грали команди з Сумського, Херсонського та Хмельницького регіонів.