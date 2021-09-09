Главный расточитель футбольных моментов: сколько зарабатывает Вернер в Челси

Немецкий нападающий Тимо Вернер – один из крупнейших транжиров моментов на футбольном поле. Футболист получает солидную зарплату в лондонском Челси.

Получает зарплату за трату моментов

Форвард из Германии выступает за английский гранд период с июля 2020 года. По данным издания, лондонский Челси платит Тимо Вернеру 20 миллионов евро в год.

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За неделю футболист зарабатывает около 385 тысяч евро. Отметим, что контракт Тимо с "синими" рассчитан до конца июня 2025 года.

В этом сезоне 2021/2022 Вернер сыграл за Челси в трех матчах, в которых отметился результативными действиями.

Напомним, что Челси заплатил за трансфер форварда 53 миллиона евро.

В прошлом сезоне нападающий провел за англичан 52 матча во всех турнирах, в которых забил лишь 12 голов. Зато отдал аж 15 голевых передач.

Фанаты просят Вернера уйти из Челси

Вернер считается одним из самых больших неудачников атаки. Немец часто не забивает в 100-процентных моментах, из-за чего слышит гнев и критику от фанатов. На одной из открытых тренировок болельщик воспользовался возможностью и выразил свое недовольство в сторону нападающего лондонцев: "Вернер, убирайся из клуба".

В течение прошлого сезона Тимо стал настоящим объектом для насмешек из-за проблем с реализацией моментов.