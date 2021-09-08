Английские клубы решили не отпускать своих футболистов в сборную Бразилии, так как эта страна находится в красной зоне карантина. Поэтому по возвращении игрокам пришлось бы отбыть 10-дневный карантин.

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Федерация футбола Бразилии пожаловалась на такое решение футбольных клубов в ФИФА. И там решили наказать команды АПЛ за это, выдав пятидневный запрет футболистам участвовать в матчах – с 10 до 14 сентября. Речь идет о Фирмино, Фабиньо и Алиссоне (все – Ливерпуль), Эдерсоне и Габриэле Жезусе (оба – Манчестер Сити), Фреда (Манчестер Юнайтед), Тиаго Силве (Челси) и Рафинью (Лидс).

Клубы АПЛ уже поставлены в известность об этом запрете, но собираются его оспаривать. Также их возмутило то, что пострадали только пять клубов АПЛ, в то время, как Эвертона в списке нет, хотя клуб отказался отпускать нападающего Ришарлисона. Но на "ирисок" не жаловались из-за того, что Ришарлисон сыграл за сборную Бразилии на Олимпиаде-2020.

Таким образом эти футболисты пропустят тур АПЛ, в котором Лидс сыграет против Ливерпуля, Манчестер Юнайтед – против Ньюкасла, Челси будет принимать Астон Виллу, а МанСити отправится на матч против Лестера.

Кроме того, этот запрет коснется и матчи Лиги чемпионов. А где в этом случае пострадают только два английских клуба – Челси и Манчестер Юнайтед, чьи матчи как раз состоятся 14 сентября. Ливерпуль и МанСити свои матчи проведут в среду, 15 сентября.

Наказание для Зенита

От ФИФА пострадал и российский Зенит. И тоже из-за бразильцев. Клуб сначала отпустил Малкома и Клаудиньо в сборную Бразилии, но впоследствии решил их в срочном порядке отозвать. Все ради того, чтобы они не были вынуждены отбывать обязательный карантин и их смогли пустить на матч Лиги чемпионов. Ведь 14 сентября Зенит играет именно против Челси в Лондоне.

Бразильская федерация футбола отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА, сославшись на правила организации. И та приняла их сторону, наказав Зенит. Российские СМИ пишут, что оба игрока не смогут сыграть тоже пять дней – до 14 сентября. Поэтому кроме игры российского чемпионата, пропустят и матч Лиги чемпионов против Челси 14 сентября.