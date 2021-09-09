Отримує зарплату за марнування моментів

Форвард із Німеччини виступає за англійський гранд із липня 2020 року. За даними видання, лондонське Челсі платить Тімо Вернеру 20 мільйонів євро на рік.

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За тиждень футболіст заробляє близько 385 тисяч євро. Відзначимо, що контракт Тімо з "синіми" розрахований до кінця червня 2025 року.

У цьому сезоні-2021/2022 Вернер зіграв за Челсі у трьох матчах, у яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, що Челсі заплатив за трансфер форварда 53 мільйони євро.

У минулому сезоні нападник провів за англійців 52 матчів в усіх турнірах, у яких забив лише 12 голів. Натомість віддав аж 15 гольових передач.

Фанати просять Вернера піти з Челсі

Вернер вважається одним із найбільших невдах атаки. Німець часто не забиває у 100-відсоткових моментах, через що чує гнів та критику від фанатів. На одному з відкритих тренувань уболівальник скористався можливістю та висловив своє невдоволення у сторону нападника лондонців: "Вернере, забирайся з клубу".

Протягом минулого сезону Тімо став справжнім об'єктом для насмішок через проблеми з реалізацією моментів.