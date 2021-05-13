Кадровые изменения
За 6 туров до завершения сезона Верес возглавляет таблицу Первой лиги. Ровненский клуб стал настоящим открытием сезона и уверенно идет к своей цели – выходу в УПЛ.
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Ровняны опережают ближайшего конкурента Черноморца на 6 очков. В клубе могут столкнуться с кадровыми проблемами. В июне 2021 года сразу у 11-х футболистов истекают контракты. Самым большим ударом для команды могут стать потери игроков основы – Сергея Панасенко, Романа Мирошника, Игоря Солдата, Романа Гончаренко и Виталия Дахновского.
Среди тех, кто может уехать из Ровно есть и блогер и журналист Дмитрий Поворознюк, который активно освещает жизнь команды в своих выпусках на ютубе.
Кто может покинуть Верес
- Максим Бабийчук
- Вадим Ющишин
- Роман Гончаренко
- Виталий Дахновский
- Валерий Кучеров
- Роман Мельник
- Сергей Панасенко
- Сергей Петько
- Дмитрий Поворознюк
- Игорь Солдат
- Виталий Тимофеенко
Ровненскому клубу осталось сыграть шесть поединков: Металлист 1925, Альянс, Волынь, Оболонь-Бровар, Авангард и Горняк-Спорт.