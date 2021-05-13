Кадровые изменения

За 6 туров до завершения сезона Верес возглавляет таблицу Первой лиги. Ровненский клуб стал настоящим открытием сезона и уверенно идет к своей цели – выходу в УПЛ.

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Ровняны опережают ближайшего конкурента Черноморца на 6 очков. В клубе могут столкнуться с кадровыми проблемами. В июне 2021 года сразу у 11-х футболистов истекают контракты. Самым большим ударом для команды могут стать потери игроков основы – Сергея Панасенко, Романа Мирошника, Игоря Солдата, Романа Гончаренко и Виталия Дахновского.

Среди тех, кто может уехать из Ровно есть и блогер и журналист Дмитрий Поворознюк, который активно освещает жизнь команды в своих выпусках на ютубе.

Кто может покинуть Верес

Максим Бабийчук

Вадим Ющишин

Роман Гончаренко

Виталий Дахновский

Валерий Кучеров

Роман Мельник

Сергей Панасенко

Сергей Петько

Дмитрий Поворознюк

Игорь Солдат

Виталий Тимофеенко

Ровненскому клубу осталось сыграть шесть поединков: Металлист 1925, Альянс, Волынь, Оболонь-Бровар, Авангард и Горняк-Спорт.

Ближайший матч Верес проведет уже 16 мая в Харькове против Металлиста 1925.