Кадрові зміни

За 6 турів до завершення сезону Верес очолює таблицю Першої ліги. Рівненський клуб став справжнім відкриттям сезону та впевнено йде до своєї мети – виходу в УПЛ.

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Рівняни випереджають найближчого конкурента Чорноморця на 6 очок. У клубі можуть зіткнутись із кадровими проблемами. У червні 2021 року відразу в 11-х футболістів спливають контракти. Найбільшим ударом для команди можуть стати втрати гравців основи – Сергія Панасенка, Романа Мірошника, Ігоря Солдата, Романа Гончаренка та Віталія Дахновського.

Серед тих, хто може поїхати з Рівного є і блогер та журналіст Дмитро Поворознюк, який активно висвітлює життя команди у своїх випусках на ютубі.

Хто може покинути Верес

Максим Бабійчук

Вадим Ющишин

Роман Гончаренко

Віталій Дахнівський

Валерій Кучеров

Роман Мірошник

Сергій Панасенко

Сергій Петько

Дмитро Поворознюк

Ігор Солдат

Віталій Тимофієнко

Рівненському клубу залишилось зіграти шість поєдинків: Металіст 1925, Альянс, Волинь, Оболонь-Бровар, Авангард та Гірник-Спорт.

Найближчий матч Верес проведе вже 16 травня у Харкові проти Металіста 1925.