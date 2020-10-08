Сборная Украины проиграла Франции в товарищеском матче. "Донбасс" выиграл первый матч финала УХЛ. Стартовал новый сезон баскетбольной Суперлиги. Таковы были главные новости спорта в среду, 7 октября

Поражение сборной Украины

Сборная Украины без ряда ключевых игроков таки сыграла товарищеский матч против Франции. В этом матче мог сыграть 45-летний Александр Шовковский. Но его помощь не понадобилась. Хотя еще в первом тайме Георгий Бущан пропустил четыре гола. А во втором еще трижды. между этими голами был точный удар Цыганкова, который несколько сгладил отрицательный результат. Несмотря на это, сборная Украины потерпела рекордное поражение в истории. До этого семь голов за одну игру украинцы не пропускали.

Как это было: Сборная Украины потерпела рекордное поражение, пропустив семь голов от Франции: видео

Отметим, что в сборную Украины вызвали еще одного вратаря (пятый в этом сборе). Им стал Никита Шевченко из "Зари".

Игроки сборной же прошли обязательное тестирование. Новых случаев заражения выявлено не было. И по словам представителя главного тренера Николая Василькова, у Лунина и Панькива тоже отрицательные результаты.

"Донбасс" выиграл первый матч финала УХЛ

"Кременчуг" и "Донбасс" сыграли первый матч финала Украинской хоккейной лиги. Игра выдалась с непредсказуемым концом. Хозяева были впереди 3:0, за две минуты до конца игры проигрывали 3:4. Но за шесть секунд до финальной сирены все-таки перевели игру в овертайм. Но и там "Донбасс" оказался сильнее, забросив решающую шайбу на второй минуте встречи.

Стартовал новый сезон Суперлиги

Матчем "Прометея" против "Запорожья" в Каменском стартовал новый сезон баскетбольной Суперлиги. Несколько неожиданно победу одержали гости 69:78.

Майкл Кэффи из " Запорожья" стал самым результативным игроком в матче – 21 очко и 10 передач. 12 очков и 11 передач в достижении Дениса Лукашова в составе хозяев.

Беринчик готовится к чемпионскому бою

Денис Беринчик провел последние приготовления к защите чемпионского титула WBO International в легком весе. Перед боем, который состоится 8 октября, боксеры провели процедуру взвешивания. Украинец только со второй попытки уложился в весовой лимит в 61,235 килограмма. Зато румын Виорел Симион показал лишь 60,5 килограмма.