Збірна України програла Франції у товариському матчі. "Донбас" виграв перший матч фіналу УХЛ. Стартував новий сезон баскетбольної Суперліги. Такими були головні новини спорту в середу, 7 жовтня

Поразка збірної України

Збірна України без ряду ключових гравців таки зіграла товариський матч проти Франції. В цьому матчі міг зіграти 45-літній Олександр Шовковський. Але його допомога не знадобилася. Хоча ще у першому таймі Георгій Бущан пропустив чотири голи. А в другому ще тричі. Між цими голами був влучний удар Циганкова, який дещо згладив негативний результат. Попри це, збірна України зазнала рекордної поразки в історії. До цього сім голів за одну гру українці не пропускали.

Як це було: Збірна України зазнала рекордної поразки, пропустивши сім голів від Франції: відео

Відзначимо, що до збірної України викликали ще одного воротаря (п'ятий в цьому зборі). Ним став Микита Шевченко із "Зорі".

Гравці збірної ж пройшли обов'язкове тестування. Нових випадків зараження виявлено не було. І за словами речника головного тренера Миколи Василькова, у Луніна та Паньківа теж негативні результати.

"Донбас" виграв перший матч фіналу УХЛ

"Кременчук" та "Донбас" зіграли перший матч фіналу Української хокейної ліги. Гра видалася непередбачуваним кінцем. Господарі були попереду 3:0, за дві хвилини до кінця гри програвали 3:4. Та за шість секунд до фінальної сирени таки перевели гру в овертайм. Але і там "Донбас" виявився сильнішим, закинувши вирішальну шайбу на другій хвилині зустрічі.

Стартував новий сезон Суперліги

Матчем "Прометея" проти "Запоріжжя" в Кам'янську стартував новий сезон баскетбольної Суперліги. Дещо неочікувано перемогу здобули гості 69:78.

Майкл Кеффі із "Запоріжжя" став найрезультативнішим гравцем у матчі – 21 очко та 10 передач. 12 очок та 11 передач у здобутку Дениса Лукашова в складі господарів.

Берінчик готується до чемпіонського бою

Денис Берінчик провів останні приготування до захисту чемпіонського титулу WBO International в легкій вазі. Перед боєм, який відбудеться 8 жовтня, боксери провели процедуру зважування. Українець лише з другої спроби вклався у ваговий ліміт у 61,235 кілограма. Натомість румун Віорел Сіміон показав лише 60,5 кілограма.