Украина сыграет против России, драматическое поражение Магучих: топ-новости спорта 8 сентября

Сборная Украины на чемпионате Европы по волейболу сыграет против России. Ярослава Магучих завоевала серебро на этапе Бриллиантовой лиги. Такими были главные новости спорта в среду, 8 сентября.

Украина против России

Сборная Украины по волейболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. Наша команда заняла третье место в своей группе. И в 1/8 финала предстоит сыграть против России. Матч состоится 11 сентября в польском Гданьске.

Серебро Магучих, бронза Бех-Романчук

В Цюрихе состоялся финал сезона Бриллиантовой лиги.

В прыжках в высоту Украину представляли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Магучих прыгнула на 2,03 метра, но этого оказалось достаточно лишь для второго места.

В прыжках в длину Марина Бех-Романчук заняла третье место. В шестой попытке украинка показала результат 6,75 метра.

Очередная ничья сборной Украины

Сборная Украины по футболу продолжает играть вничью. На этот раз – в товарищеском матче против Чехии. И снова победа была утрачена в компенсированное арбитром время.

Главный тренер сборной Александр Петраков обратился к значительной ротации, выпустив сразу трех дебютантов. Среди них и Виктор Корниенко, который в середине первого тайма и открыл счет в этой встрече.

А когда уже шла последняя компенсированная минута к основному времени, Выдра нанес не менее мощный удар точно в угол ворот, сравняв счет.

Третий матч подряд сборная Украины заканчивает вничью.

Талибан против женщин в спорте

Женщины в Афганистане, в том числе сборная по крикету, не смогут заниматься спортом. Новосформированное "правительство" радикальной группировки "Талибан" решило запретить женщинам заниматься спортом.

Наказание от ФИФА из-за бразильцев

ФИФА решила наказать клубы, которые не отпустили своих игроков в сборную Бразилии. Говорится о пяти клубах АПЛ – Ливерпуле (Роберто Фирмино, Фабиньо и Алиссон), Манчестер Сити (Эдерсон и Габриэль Жезус), Челси (Тиаго Силва), Манчестер Юнайтед (Фред) и Лидсе (Рафинья). Игрокам, которых не пустили в сборную, запретили выступать за клуб в течение пяти дней – с 10 по 14 сентября. Под запрет попали как матчи чемпионата, так и игры Лиги чемпионов.

Наказали и российский Зенит. Клуб сначала отпустил Малкома и Клаудиньо в сборную, но решил их срочно вернуть. Их тоже дисквалифицировали на пять дней. Они не сыграют в матче Лиги чемпионов Челси – Зенит.

Албон возвращается в Формулу-1

Тайско-британский гонщик Алекс Албон возвращается в Формулу-1. Бывший основной пилот Red Bull вновь будет выступать в "королеве автоспорта" с сезона-2022. Он заменит Джорджа Расселла, который со следующего сезона будет выступать за Mercedes.