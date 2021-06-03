Энн Ли (США) – Элина Свитолина (Украина) 0:2 (0:6, 4:6)

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Элина Свитолина в двух сетах справилась с американкой.

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Украинка выдала замечательный первый сет, выведя его под ноль. Шесть подряд геймов залетели в копилку первой ракетки Украины. 26-летняя теннисистка сделала одну подачу на вылет и ни разу не ошиблась на собственных мячах. Пятый гейм выдался очень напряженным. Элина смогла завершить гейм только после четвертого брейка.

Последний, шестой гейм в партии Свитолина взяла под ноль – 0:6. Показатель выигранных очков на первой подаче был очень высоким – 86%.

Второй сет был значительно сложнее для украинки. Шестая ракетка мира полностью провалила старт партии – три подряд проигранные геймы. Один из них был на подаче нашей теннисистки. Ли еще укрепила свое преимущество и приблизилась к тому, чтобы перевести встречу в третий сет – 4:1. Свитолина не сдерживала эмоций на корте, что очень разозлило украинку. Элина взяла пять геймов подряд и довела встречу до победы – 4:6.