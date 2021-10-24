Шахтер сравнялся с Динамо, победа Сокола на Континентальном Кубке: новости спорта 23 октября

В субботу, 23 октября, состоялось немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Шахтер в нервном матче победил Ворсклу

Шахтер в центральном матче 12 тура украинской Премьер-лиги победил Ворсклу. Тяжелую победу Шахтеру, игравшему почти весь матч в большинстве, принесли голы Тете и Соломона.

К слову Команда Джошуа назвала новую дату боя с Усиком и намекнула на бешеный гонорар

Вопреки ожиданиям, хозяева не прижались к своим воротам, а поставили на контроль мяч и в первом тайме в этом преуспели (56% на 44%). Более того, дважды полтавчане вполне могли открывать счет. Однако самому опасному удару Тамма на 13-й минуте не хватило точности, а с моментом Пердути на 18-й справился Трубин.

Однако на 29-й минуте ситуация на поле резко изменилась. Оливье Тилль получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. После этого моменты стали возникать уже у ворот хозяев, и свои возможности упустили Фернандо и Педринью.

После перерыва Роберто Де Дзерби сделал сразу три замены, бросив в бой Тете, Соломона и Сикана. И именно эта тройка соорудила первый гол. На 65-й минуте Сикан отдал в штрафной на Соломона, его удар Резник отбил, а Тете добил уже в пустые ворота.

А на 79-й минуте Соломон сыграл в стенку с Марлосом и метров с 15 выстрелил в нижний угол. 2:0 – победа Шахтера, набравшего 29 очков и догнавшего в турнирной таблице киевское Динамо.

Сокол сенсационно обыграл лидера группы на Континентальном Кубке

В субботу, 23 октября, киевский Сокол в Будапеште провел второй матч Континентального кубка по хоккею против венгерского Ференцвароша. Киевляне одержали разгромную победу со счетом 4:1 и вернулись в борьбу за выход в следующий раунд.

Ференцварош – Сокол 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Это первая победа киевского клуба в европейском турнире с момента возвращения команды на международную арену.

В воскресенье, 24 октября, Сокол сыграет против Валк 494.

Убили призера чемпионата мира Алекса Киньонеса

Эквадорского легкоатлета Алекса Киньонеса убили в родном городе Гуаякиль. Убийство произошло вечером в пятницу, 22 октября.

По словам очевидцев, Киньонес и его друг были застрелены неизвестными. Убийцы приехали в портовый город на автомобиле. Они вроде бы были в форме, которая похожа на полицейскую. Полиция проводит расследование инцидента. На момент убийства Киньонесу было всего 32 года.

Что известно о Киньонесе

В 2019 году эквадорскому спортсмену удалось добыть бронзовую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике.

Киньонес завоевал медаль чемпионата мира в Дохе в беге на 200 метров. В 2019 году эквадорец взял золото на Панамериканских играх.

Спортсмен из Эквадора пропустил Олимпийские игры-2020 в Токио. Киньонес получил дисквалификацию за пропуск планового допинг-контроля.

Киньонес без успеха пытался обжаловать решение об отстранении.

Милевский попрощается с фанатами перед матчем Динамо

Динамо таки на НСК "Олимпийский" примет Днепр-1 в рамках 12 тура УПЛ. Поединок, который в Киеве состоится 24 октября, посетит легенда Динамо Артем Милевский.

Артем Милевский, недавно завершивший карьеру футболиста, решил попрощаться с болельщиками Динамо. Бывший игрок "бело-синих" пройдет круг почета по беговым дорожкам и поблагодарит болельщиков за их поддержку.

На матче Динамо – Днепр-1 будет разыгран суперприз. Милевский лично вручит его победителю розыгрыша.