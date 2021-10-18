Матч состоится на стадионе "Динамо" имени Лобановского. Встреча пройдет 24 октября и начнется в 17:00.

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Причина переноса

Это связано с ремонтом дорожек на НСК "Олимпийский". Днепр-1 согласился на перенос матча на стадион "Динамо" имени Лобановского.

В текущем сезоне УПЛ команда Мирчи Луческу занимает первое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Днепр-1 расположился на четвертой строчке, имея в своем активе 22 балла.