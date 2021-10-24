Шахтар у нервовому матчі переміг Ворсклу

Шахтар у центральному матчі 12 туру української Прем'єр-ліги переміг Ворсклу. Важку перемогу Шахтарю, який грав майже весь матч у більшості, принесли голи Тете й Соломона.

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Всупереч очікуванням, господарі не притиснулися до своїх воріт, а поставили на контроль м'яча і в першому таймі в цьому досягли успіху (56% на 44%). Більш того, двічі полтавці цілком могли відкривати рахунок. Однак найнебезпечнішому удару Тамма на 13-й хвилині не вистачило точності, а з моментом Пердути на 18-й впорався Трубін.

Однак на 29-й хвилині ситуація на полі різко змінилася. Олів'є Тілль отримав другу жовту картку і залишив свою команду в меншості. Після цього моменти стали виникати вже біля воріт господарів і свої можливості упустили Фернандо і Педрінью.

Після перерви Роберто Де Дзербі зробив відразу три заміни, кинувши в бій Тете, Соломона і Сікана. І саме ця трійка спорудила перший гол. На 65-й хвилині Сікан віддав в штрафну на Соломона, його удар Різник відбив, а Тете добив уже в порожні ворота.

А на 79-й хвилині Соломон зіграв в стінку з Марлосом і метрів з 15 вистрілив в нижній кут. 2:0 – перемога Шахтаря, який набрав 29 очок і наздогнав у турнірній таблиці київське Динамо.

Сокіл сенсаційно обіграв лідера групи на Континентальному Кубку

У суботу, 23 жовтня, київський Сокіл в Будапешті провів другий матч Континентального кубка з хокею проти угорського Ференцвароша. Кияни здобули розгромну перемогу з рахунком 4:1 і повернулися в боротьбу за вихід у наступний раунд.

Ференцварош – Сокіл 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Це перша перемога київського клубу в європейському турнірі з моменту повернення команди на міжнародну арену.

У неділю, 24 жовтня, Сокіл зіграє проти Валк 494.

Вбили призера чемпіонату світу Алекса Кіньйонеса

Еквадорського легкоатлетка Алекса Кіньйонеса вбили в рідному місті Гуаякіль. Вбивство сталося ввечері в п'ятницю, 22 жовтня.

За словами очевидців, Кіньйонес і його друг були застрелені невідомими. Вбивці приїхали в портове місто на автомобілі. Вони начебто були у формі, яка схожа на поліцейську. Поліція проводить розслідування інциденту. На момент вбивства Кіньйонесу було всього 32 роки.

Що відомо про Кіньйонеса

У 2019 році еквадорському спортсмену вдалося здобути бронзову медаль на чемпіонату світу з легкої атлетики.

Кіньонес завоював медаль чемпіонату світу в Досі в бігу на 200 метрів. У 2019 році еквадорець взяв "золото" на Панамериканських іграх.

Спортсмен з Еквадору пропустив Олімпійські ігри-2020 у Токіо. Кіньйонес отримав дискваліфікацію за пропуск планового допінг-контролю.

Кіньйонес без успіху намагався оскаржити рішення про відсторонення.

Мілевський попрощається з фанатами перед матчем Динамо

Динамо таки на НСК "Олімпійський" прийме Дніпро-1 в рамках 12 туру УПЛ. Поєдинок, який у Києві відбудеться 24 жовтня, відвідає легенда Динамо Артем Мілевський.

Артем Мілевський, який нещодавно завершив кар'єру футболіста, вирішив попрощатися з вболівальниками Динамо. Колишній гравець "біло-синіх" пройде коло пошани по бігових доріжках та подякує вболівальникам за їх підтримку.

На матчі Динамо – Дніпро-1 буде розіграно суперприз. Мілевський особисто вручить його переможцю розіграшу.

Поєдинок між Динамо та Дніпро-1 розпочнеться о 17:00. Гру перенесли на стадіон "Динамо" імені Лобановського. Та згодом поєдинок повернули на НСК "Олімпійський".