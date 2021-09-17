Падение сборной Украины по футболу

Сборная Украины по футболу не может победить в основное время в шестом матче подряд. В сентябре 2021 года все три матча закончились вничью. Это отразилось и на рейтинге сборной Украины – команда опустилась на 27-е место. До этого "сине-желтые" были на 25-м месте.

Гол в ворота Шахтера – лучший в Лиге чемпионов

Шахтер в матче против Шерифа пропустил дважды. Первый гол забил Адама Траоре. Именно его и признали лучшим в первом туре Лиги чемпионов.

Поражение Зари

Луганская Заря с поражения стартовала в Лиге конференций. Команда на выезде уступила норвежскому Буде/Глимт.

В начале второго тайма луганчане пропустили дважды. Затем еще один гол влетел в ворота Мацапуры ударом издалека. Все, что смогли – гол престижа от Громова.

Забарный и Мудрик – претенденты на Golden Boy

Защитник Илья Забарный и нападающий Михаил Мудрик попали в топ-40 претендентов на награду Golden Boy, которую каждый год вручают лучшему молодому футболисту до 21 года.

Мотор стартует с победы в Лиге чемпионов

Гандбольный клуб Мотор одержал победу в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Команда дома победила португальский Порту. Хотя за две минуты до конца матча хозяева сумели отыграться, сравняв счет.

Прометей на пути в Лигу чемпионов

Прометей вышел в финал квалификации баскетбольной Лиги чемпионов. Команда победила Опаву. И теперь осталось сыграть один матч на пути к групповому этапу.