Организатором премии является итальянское издание Tuttosport. Журналисты в конце сезона определяют сотню лучших молодых футболистов, которые не могут быть старше 21 года, и которые выступают в элитном дивизионе одного из европейских чемпионов.

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Болельщики же голосуют за своих фаворитов. И каждый раз отсеиваются по 20 футболистов, которые набирают наименьшее количество голосов.

16 сентября претендентов на победу осталось только 40. Среди них двое украинцев – нападающий донецкого Шахтера Михаил Мудрик и защитник киевского Динамо Илья Забарный.

Стоит добавить, что иногда в Tuttosport происходят "странные совпадения", и среди претендентов оказываются те, кого не было в предыдущих версиях. В 2021 году так случилось и с Мудриком. Его не было в списке 100 футболистов, претендующих на победу. Как и не было в списке 80 или 60 футболистов-претендентов. А уже в топ-40 он появился.

Зато в топ-100 и топ-80 среди претендентов был другой игрок Шахтера – Анатолий Трубин. Но он не вошел в топ-60.