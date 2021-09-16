Мотор очень удачно провел первую половину встречи. Поэтому на перерыв запорожцы ушли с преимуществом в пять мячей – 15:10.

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В начале второго тайма Мотор снова владел инициативой. Но гостям удалось выровнять игру. И за две минуты до финального свистка сравнять счет – 27:27. И все же запорожцы сумели выиграть этот матч, забросив еще три мяча до финального свистка.

Мотор – Порту 30:27

Стоит отметить, что Мотор и Порту были в одной группе Лиги чемпионов в 2019 году. Тогда в Запорожье победил Мотор, а в Португалии была зафиксирована ничья.

Мотор в Лиге чемпионов попал в группу B, где восемь команд. Первые две выйдут в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команды, занявшие места с третьего по шестое, выйдут в 1/8 финала. Соперники Мотора в группе это испанская Барселона, французский ПСЖ, румынское Динамо, немецкий Фленсбург, польский Виве Кельце, венгерский Веспрем и уже упомянутый португальский Порту.

Следующий матч в Лиге чемпионов Мотор проведет 23 сентября против Барселоны на выезде.