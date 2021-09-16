Сенсационное поражение Шахтера, возвращение Беринчика: главные новости спорта 15 сентября

Шахтер сенсационно проиграл в первом матче нового сезона Лиги чемпионов, а украинский боксер Денис Беринчик вскоре вернется в бокс. Обзор главных новостей спорта за 15 сентября в нашем дайджесте.

Шахтер проиграл в Лиге чемпионов

Шахтер неудачно стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Украинский клуб 15 сентября сенсационно проиграл молдавскому Шерифу в 1 туре группы D.

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На протяжении почти всего матча Шахтер контролировал мяч и имел несколько неплохих моментов для гола. Однако забить дебютный гол в новом сезоне Лиги чемпионов "горняки" не смогли.

В то же время дончане допустили две идентичные ошибки, которые использовал Шериф. Подопечные украинского тренера Юрия Вернидуба забили по одному голу в каждом тайме.

Результативные атаки на ворота Шахтера пришли после навесов с левого фланга.

Заметим, что Шериф стал первым в истории клубом из Молдовы, выигравшим матч на групповом этапе Лиги чемпионов. Дебютная победа и у Юрия Вернидуба.

Возвращение Беринчика

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк рассказал о следующем бое непобедимого украинского боксера Дениса Беринчика.

Во-первых, Красюк заявил, что в ближайших поединках Денис не будет драться за титул чемпиона мира. Украинцу следует дождаться, чтобы свой бой провел абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес.

В то же время Беринчик, вероятно, вернется в ринг в ноябре – декабре.

В конце ноября или начале декабря мы проведем бой с соперником из топ-15. Нам нужно закрепиться на позициях, чтобы быть официальным претендентом,

– сказал Красюк.

Малиновский ответил Петракову

Предыдущий бой Беринчик провел летом на голых кулаках против Артема Лобова и нокаутировал русского ирландца. В то же время на боксерском ринге еще весной Денис одолел Хосе Санчеса.

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский впервые прокомментировал ситуацию с Александром Петраковым. Малиновский заверил, что не держит никаких обид на Петракова.

Руслан отметил, что вызов в сборную и матчи за национальную команду страны – это большая честь для него. Игрок не понимает, почему Петраков обсуждал с другими сборниками то, что он не подходит в тактическую схему нового тренерского штаба.

Также Руслан рассказал о том, почему покинул сборную Украины перед товарищеским матчем против Чехии.

По версии Малиновского, он подошел к тренерскому штабу с вопросом, может ли досрочно вернуться в Аталанту. На что ему ответили: "хочешь – езжай".

После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил, могу ли я поехать. На что получил ответ: "хочешь – езжай". Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне позволил. Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончиться, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды,

– заявил футболист.