Сенсационное поражение Шахтера, возвращение Беринчика: главные новости спорта 15 сентября
Источник:24 канал
Шахтер сенсационно проиграл в первом матче нового сезона Лиги чемпионов, а украинский боксер Денис Беринчик вскоре вернется в бокс. Обзор главных новостей спорта за 15 сентября в нашем дайджесте.
Шахтер проиграл в Лиге чемпионов
Шахтер неудачно стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Украинский клуб 15 сентября сенсационно проиграл молдавскому Шерифу в 1 туре группы D.
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На протяжении почти всего матча Шахтер контролировал мяч и имел несколько неплохих моментов для гола. Однако забить дебютный гол в новом сезоне Лиги чемпионов "горняки" не смогли.
В то же время дончане допустили две идентичные ошибки, которые использовал Шериф. Подопечные украинского тренера Юрия Вернидуба забили по одному голу в каждом тайме.
Результативные атаки на ворота Шахтера пришли после навесов с левого фланга.
Заметим, что Шериф стал первым в истории клубом из Молдовы, выигравшим матч на групповом этапе Лиги чемпионов. Дебютная победа и у Юрия Вернидуба.
Возвращение Беринчика
Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк рассказал о следующем бое непобедимого украинского боксера Дениса Беринчика.
Во-первых, Красюк заявил, что в ближайших поединках Денис не будет драться за титул чемпиона мира. Украинцу следует дождаться, чтобы свой бой провел абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес.
В то же время Беринчик, вероятно, вернется в ринг в ноябре – декабре.
В конце ноября или начале декабря мы проведем бой с соперником из топ-15. Нам нужно закрепиться на позициях, чтобы быть официальным претендентом,
– сказал Красюк.
Малиновский ответил Петракову
Футболист сборной Украины Руслан Малиновский впервые прокомментировал ситуацию с Александром Петраковым. Малиновский заверил, что не держит никаких обид на Петракова.
Руслан отметил, что вызов в сборную и матчи за национальную команду страны – это большая честь для него. Игрок не понимает, почему Петраков обсуждал с другими сборниками то, что он не подходит в тактическую схему нового тренерского штаба.
Также Руслан рассказал о том, почему покинул сборную Украины перед товарищеским матчем против Чехии.
По версии Малиновского, он подошел к тренерскому штабу с вопросом, может ли досрочно вернуться в Аталанту. На что ему ответили: "хочешь – езжай".
После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил, могу ли я поехать. На что получил ответ: "хочешь – езжай". Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне позволил. Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончиться, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды,
– заявил футболист.
- В сентябре Он дважды выходил на замену в матчах сборной Украины в отборе на ЧМ-2022. Руслан принял участие в поединках против Казахстана и Франции.
- После поединка с Францией Петраков заявил, что Малиновский обиделся на него за то, что не попал в основной состав.
- Ситуацию прокомментировала жена футболиста. Роксана заверила, что у ее мужа нет никаких конфликтов в сборной Украины.
- Впоследствии Петраков вновь заявил, что Малиновский на него обиделся. Тренер рассказал о ситуации с Русланом.