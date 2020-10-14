Во вторник, 13 октября, случилось немало интересных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Украина впервые в истории победила Испанию

13 октября Украина сыграла с Испанией домашний матч Лиги наций. Команде Шевченко удалось получить историческое достижение, пишет 24 канал.

Как это было: Украина впервые в истории победила Испанию благодаря голу Цыганкова: видео

Счет в поединке на НСК "Олимпийский" был открыт на 76-й минуте. Виктор Цыганков получил разрезной пас от Ярмоленко и исполнил фантастический обводящий удар четко в рамку.

Последний раз Украина забивала испанцам еще 17 лет назад (поражение 2:1, гол нынешнего главного тренера Андрея Шевченко), после чего были 4 подряд сухих поражения с общим счетом 0:10.

Криштиану Роналду заболел COVID-19

У форварда сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду – коронавирус. Он не сможет сыграть в ближайшем матче за сборную.

Указано, что у Роналду нет симптомов, а сам игрок чувствует себя хорошо. Его сразу отправили на изоляцию. Таким образом Роналду не сыграет против сборной Швеции в матче Лиги наций, который запланирован на среду, 14 октября.

Что касается Лиги чемпионов, то, как сообщает Goal, согласно протоколу УЕФА, игрок должен сдать отрицательный тест за 7 дней до матча. Также, чтобы инфицированный игрок мог получить допуск к поединку, документы о состоянии его здоровья и результаты тестов должны быть отправлены в консультативную группу УЕФА.

Соответственно, Роналду не сможет принять участие в матче с "Динамо", который состоится 20 октября. Также под вопросом его появление в поединке против "Барселоны", который запланирован на 28 октября – Криштиану должен получить отрицательный результат теста до 21-го.

Молодежная сборная Украины уступила Северной Ирландии

Сборная Украины U21 в рамках квалификации на чемпионат Европы провела поединок против Северной Ирландии. В матче, который уже ничего не решал, украинцы уступили североирландским ровесникам – 1:0.

Украинская молодежная сборная потеряла шансы на выход еще в предыдущем поединке против Румынии.

Спортивные события без зрителей: правительство вернуло часть ограничений

Кабинет Министров Украины 13 октября на своем заседании ужесточил карантинные ограничения. Частично они будут касаться спортивных событий. Сами матчи не будут запрещать, но к внутренним соревнованиям не будут допускать зрителей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в регионах, где будут действовать ограничения, которые будут зависеть от принадлежности к одной из четырех цветных карантинных зон, до сих пор разрешено проведение спортивных событий, но без зрителей.

Что это значит