Украина победила Испанию, коронавирус у Роналду: топ-новости спорта 13 октября
Во вторник, 13 октября, случилось немало интересных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.
Украина впервые в истории победила Испанию
13 октября Украина сыграла с Испанией домашний матч Лиги наций. Команде Шевченко удалось получить историческое достижение, пишет 24 канал.
Как это было: Украина впервые в истории победила Испанию благодаря голу Цыганкова: видео
Счет в поединке на НСК "Олимпийский" был открыт на 76-й минуте. Виктор Цыганков получил разрезной пас от Ярмоленко и исполнил фантастический обводящий удар четко в рамку.
Последний раз Украина забивала испанцам еще 17 лет назад (поражение 2:1, гол нынешнего главного тренера Андрея Шевченко), после чего были 4 подряд сухих поражения с общим счетом 0:10.
Криштиану Роналду заболел COVID-19
У форварда сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду – коронавирус. Он не сможет сыграть в ближайшем матче за сборную.
Указано, что у Роналду нет симптомов, а сам игрок чувствует себя хорошо. Его сразу отправили на изоляцию. Таким образом Роналду не сыграет против сборной Швеции в матче Лиги наций, который запланирован на среду, 14 октября.
Что касается Лиги чемпионов, то, как сообщает Goal, согласно протоколу УЕФА, игрок должен сдать отрицательный тест за 7 дней до матча. Также, чтобы инфицированный игрок мог получить допуск к поединку, документы о состоянии его здоровья и результаты тестов должны быть отправлены в консультативную группу УЕФА.
Соответственно, Роналду не сможет принять участие в матче с "Динамо", который состоится 20 октября. Также под вопросом его появление в поединке против "Барселоны", который запланирован на 28 октября – Криштиану должен получить отрицательный результат теста до 21-го.
Молодежная сборная Украины уступила Северной Ирландии
Сборная Украины U21 в рамках квалификации на чемпионат Европы провела поединок против Северной Ирландии. В матче, который уже ничего не решал, украинцы уступили североирландским ровесникам – 1:0.
Украинская молодежная сборная потеряла шансы на выход еще в предыдущем поединке против Румынии.
Спортивные события без зрителей: правительство вернуло часть ограничений
Кабинет Министров Украины 13 октября на своем заседании ужесточил карантинные ограничения. Частично они будут касаться спортивных событий. Сами матчи не будут запрещать, но к внутренним соревнованиям не будут допускать зрителей.
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в регионах, где будут действовать ограничения, которые будут зависеть от принадлежности к одной из четырех цветных карантинных зон, до сих пор разрешено проведение спортивных событий, но без зрителей.
Что это значит
- Объясним просто – на примере футбольных соревнований. Если говорить простыми словами, то на матчи чемпионата Украины болельщиков снова не будут допускать – ни в одном из регионов.
- Зато болельщики смогут посетить, например, матчи украинских команд в Лиге чемпионов. Для этого клуб должен получить согласие Минздрава отдельно на каждый матч, а тогда и местных властей, как это предусмотрено предыдущими решениями правительства и рекомендациями УЕФА.
- Если Министерство здравоохранения и КГГА, решают, что, например, матч "Динамо" – "Ювентус" 20 октября можно провести при участии болельщиков, тогда они смогут попасть на стадион. Впрочем заполнение стадиона до сих пор не более 30%, согласно рекомендациям УЕФА.
- Аналогичная ситуация и с соревнованиями в других видах спорта: внутренние соревнования без зрителей, а международные – по согласованию с Минздравом и местными властями.