У вівторок, 13 жовтня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Україна вперше в історії перемогла Іспанію

13 жовтня Україна зіграла з Іспанією домашній матч Ліги націй. Команді Шевченка вдалося здобути історичне досягнення, пише 24 канал.

Як це було: Україна вперше в історії перемогла Іспанію завдяки голу Циганкова: відео

Рахунок в поєдинку на НСК "Олімпійський" був відкритий на 76-й хвилині. Віктор Циганков отримав розрізний пас від Ярмоленка і виконав фантастичний обвідний удар чітко в рамку.

Востаннє Україна забивала іспанцям ще 17 років тому (поразка2: 1, гол нинішнього головного тренера Андрія Шевченка), після чого були 4 поспіль сухих поразки із загальним рахунком 0:10.

Кріштіану Роналду захворів COVID-19

У форварда збірної Португалії та італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду – коронавірус. Він не зможе зіграти у найближчому матчі за збірну.

Вказано, що у Роналду немає симптомів, а сам гравець почуває себе добре. Його одразу відправили на ізоляцію. Таким чином Роналду не зіграє проти збірної Швеції у матчі Ліги націй, який запланований на середу, 14 жовтня.

Що стосується Ліги чемпіонів, то, як повідомляє Goal, згідно з протоколом УЄФА, гравець має здати негативний тест за 7 днів до матчу. Також, щоб інфікований гравець міг отримати допуск до поєдинку, документи про стан його здоров'я і результати тестів повинні бути надіслані в консультативну групу УЄФА.

Відповідно, Роналду не зможе взяти участь у матчі з "Динамо", який відбудеться 20 жовтня. Також під питанням його поява у поєдинку проти "Барселони", який заплановано на 28 жовтня – Кріштіану має отримати негативний результат тесту до 21-го.

Молодіжна збірна України поступилася Північній Ірландії

Збірна України U21 в межах кваліфікації на чемпіонат Європи провела поєдинок проти Північної Ірландії. У матчі, який вже нічого не вирішував, українці поступилися північноірландським ровесникам – 1:0.

Українська молодіжна збірна втратила шанси на вихід ще в попередньому поєдинку проти Румунії.

Спортивні події без глядачів: уряд повернув частину обмежень

Кабінет Міністрів України 13 жовтня на своєму засіданні посилив карантинні обмеження. Частково вони стосуватимуться спортивних подій. Самі матчі не заборонятимуть, але до внутрішніх змагань не допускатимуть глядачів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в регіонах, де діятимуть обмеження, які залежатимуть від приналежності до однієї з чотирьох кольорових карантинних зон, досі дозволено проведення спортивних подій, але без глядачів.

Що це означає