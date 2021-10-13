Украина упустила победу над боснийцами, поражение Свитолиной: главные новости спорта 12 октября

Сборная Украины сыграла матч отбора на чемпионат мира-2022, а Элина Свитолина проиграла на турнире в США. Обзор главных новостей спорта за 12 октября читайте в нашем дайджесте.

Украина в шестой раз сыграла вничью

Сборная Украины сыграла предпоследний матч в отборе на чемпионат мира-2022. Во Львове подопечные Александра Петракова 12 октября встретились с Боснией и Герцеговиной.

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Поединок на "Арене Львов" завершился ничьей со счетом 1:1.

В дебюте встречи украинская сборная открыла счет. Андрей Ярмоленко замкнул прострел Виктора Цыганкова и шестой раз подряд забил на "Арене Львов".

К сожалению, подопечные Александра Петракова не развили успех. После перерыва наша команда была слабее и пропустила логичный гол. В воротах Андрея Пятова отметился Ариэль Ахмедходжич.

После ничьей Украина имеет 9 очков и удерживает второе место. Финляндия и боснийцы имеют по 8 и 7 очков соответственно, но сыграли на один матч меньше.

Фьюри сбросил Усика с вершины рейтинга BoxRec

Александр Усик больше не возглавляет авторитетный рейтинг BoxRec в тяжелом весе. Украинца с боксерского "Олимпа" сбросил британский боксер Тайсон Фьюри.

Это интересно Фьюри обладает наилучшей защитой среди боксеров тяжелого веса и опережает Усика

BoxRec опубликовал обновленный рейтинг боксеров тяжелого дивизиона. После успешной защиты титула WBC против Деонтея Уайлдера британец возглавил этот рейтинг.

Фьюри подвинул с первого места 34-летнего украинца Александра Усика.

Топ-10 боксеров по версии BoxRec

1. Тайсон Фьюри

2. Александр Усик

3. Энтони Джошуа

4. Деонтей Уайлдер

5. Диллиан Уайт

6. Джозеф Паркер

7. Майкл Хантер

8. Энди Руис

9. Дерек Чисора

10. Кубрат Пулев

Свитолина проиграла в США

Украинская теннисистка Элина Свитолина вечером 12 октября провела матч 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

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Свитолина встретилась с американкой Джессикой Пегулой. Наша теннисистка почти без сопротивления отдала первый сет со счетом 6:1. Свитолина дважды капитулировала на собственной подаче.

Перед вторым сетом Элина взяла медицинский тайм-аут. Однако пауза не помогла украинской теннисистке. Во второй партии 27-летняя Пегула снова оформила два брейка и разбила Свитолину 6:1.

Джессика Пегула – Элина Свитолина 2:0 (6:1, 6:1) –