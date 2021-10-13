Україна вшосте зіграла внічию

Збірна України зіграли передостанній матч у відборі на чемпіонат світу-2022. У Львові підопічні Олександра Петракова 12 жовтня зустрілися з Боснією та Герцеговиною.

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Поєдинок на "Арені Львів" завершився нічиєю з рахунком 1:1.

У дебюті зустрічі українська збірна відкрила рахунок. Андрій Ярмоленко замкнув простріл Віктора Циганкова та вшосте поспіль забив на "Арені Львів".

На жаль, підопічні Олександра Петракова не розвинули успіх. Після перерви наша команда була слабшою і пропустила логічний гол. У воротах Андрія Пятова відзначився Аріель Ахмедходжич.

Після нічиєї Україна має 9 очок та утримує друге місце. Фінляндія та боснійці мають по 8 і 7 очок відповідно, але зіграли на один матч менше.

Ф'юрі скинув Усика з вершини рейтингу BoxRec

Олександр Усик більше не очолює авторитетний рейтинг BoxRec у важкій вазі. Українця з боксерського "Олімпу" скинув британський боксер Тайсон Ф'юрі.

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BoxRec опублікував оновлений рейтинг боксерів важкого дивізіону. Після успішного захисту титулу WBC проти Деонтея Уайлдера британець очолив цей рейтинг.

Ф'юрі посунув з першого місця 34-річного українця Олександра Усика.

Топ-10 боксерів за версією BoxRec

1. Тайсон Ф'юрі

2. Олександр Усик

3. Ентоні Джошуа

4. Деонтей Уайлдер

5. Ділліан Уайт

6. Джозеф Паркер

7. Майкл Хантер

8. Енді Руїс

9. Дерек Чісора

10. Кубрат Пулєв

Світоліна програла у США

Українська тенісистка Еліна Світоліна ввечері 12 жовтня провела матч 1/8 фіналу на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).

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Світоліна зустрілася з американкою Джессікою Пегулою. Наша тенісистка майже без опору віддала перший сет з рахунком 6:1. Світоліна двічі капітулювала на власній подачі.

Перед другим сетом Еліна взяла медичний тайм-аут. Однак пауза не допомогла українській тенісистці. У другій партії 27-річна Пегула знову оформила два брейки та розбила Світоліну 6:1.

Джессіка Пегула – Еліна Світоліна 2:0 (6:1, 6:1)