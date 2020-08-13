Определился первый участник полуфинала Лиги чемпионов. Им стал французский ПСЖ. В Беларуси продолжаются массовые протесты, среди задержанных есть и спортсмены. Таковы были главные новости спорта 12 августа

ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов

ПСЖ и "Аталанта" первыми сыграли в четвертьфинале Лиги чемпионов. И успех был на стороне французской команды. Хотя именно "Аталанта" первой открыла счет в матче, когда Пашалич забил в середине первого тайма.

Как это было: ПСЖ одержал волевую победу над "Аталантой" в Лиге чемпионов, дважды забив в компенсированное время

Одержать победу ПСЖ сумел уже в компенсированное арбитром время. Сначала Маркиньос сравнял счет на 90-й минуте. А на 90+3 минуте Чупо-Мотинг забил победный гол.

Украинец Малиновский на 59-й минуте вышел на замену. Но активными действиями впереди не отметился.

Задержание спортсменов в Беларуси

В Беларуси продолжаются массовые протесты, которые возникли после президентских выборов. С каждым днем их становится все больше. Как и количество избитых и задержанных силовиками белорусов. Спортсмены, вышедшие на протесты, тоже среди них.

В городе Молодечно полиция избила и задержала бойца MMA Алексея Кудина.

Там же избили и задержали хоккеиста Илью Литвинова. При этом он не участвовал ни в каких акциях протеста, а просто возвращался вечером домой после тренировки.

Футболист БАТЭ и сборной Беларуси Антон Сарока с 12 августа не выходит на связь. Игрок может быть задержан полицией еще 11 августа.

"Шахтер" тянет Украину в рейтинге УЕФА

Победа "Шахтера" не только вывела донецкий клуб в полуфинал Лиги Европы, но и значительно улучшила ситуацию Украины в рейтинге УЕФА. По итогам этого сезона Украина закрепилась на 9 месте в рейтинге. Это важно, ведь это место дает право второй команде в чемпионате стартовать с третьего квалификационного раунда.

Улучшил свою позицию и "Шахтер". "Горняки" теперь на 14-м месте в рейтинге клубов. Это значит, что они точно будут во второй корзине при жеребьевке групп Лиги чемпионов следующего сезона. При этом "Шахтер" обошел "Челси". И приблизился к дортмундской "Боруссии" и "Тоттенхэму", которые уже не выступают в этом сезоне.

Начало нового сезона УПЛ

Исполком УАФ утвердил дату начала нового сезона УПЛ – 22 августа. Тогда состоится первый тур.

Остальные даты пока не утверждены. Известно лишь, что закончится чемпионат 15 мая 2021 года.

Украинское "Эль-Класико" "Динамо" – "Шахтер" состоится в 9-м туре в Киеве.

Новости трансферов: кто может уйти или прийти в "Динамо"

Немалое количество футболистов смухи связывают с "Динамо". В команду как может прийти немало новичков, так и покинуть уже имеющиеся игроки. После новостей о трансфере сына легендарного бразильца Ривалдо Ривалдинью (уже не перейдет), в "Динамо" "сватают":

форварда "Риеки" Антонио Чолака,

полузащитника "Рейнджерс" Глена Камара.

Зато все чаще звучат новости о том, что "Динамо" могут покинуть Миколенко и Супряга. На первого претендует итальянский "Наполи". В Италии может продолжить карьеру и Супряга – его хочет видеть у себя "Аталанта". А "Болонья" готова заплатить 9,5 миллионов евро.

Другие трансферы УПЛ

А пока "Динамо" думает купить или продать игроков, другие команды УПЛ усиливают свои составы. Вратарь Богдан Сарнавский перешел в СК "Днепр-1". А нападающий Максим Дегтярев снова будет выступать в"Десне".