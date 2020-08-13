Визначився перший учасник півфіналу Ліги чемпіонів. Ним став французький ПСЖ. У Білорусі продовжуються масові протести, серед затриманих є і спортсмени. Такими були головні новини спорту 12 серпня

ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів

ПСЖ та "Аталанта" першими зіграли у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. І успіх був на стороні французької команди. Хоча саме "Аталанта" першою відкрила рахунок у матчі, коли Пашаліч забив в середині першого тайму.

Як це було: ПСЖ здобув вольову перемогу над "Аталантою" в Лізі чемпіонів, двічі забивши в компенсований час

Здобути перемогу ПСЖ зумів вже у компенсований арбітром час. Спочатку Маркіньос зрівняв рахунок на 90-й хвилині. А на 90+3 хвилині Чупо-Мотінг забив переможний гол.

Українець Маліновський на 59-й хвилині вийшов на заміну. Але активними діями попереду не відзначився.

Затримання спортсменів в Білорусі

У Білорусі тривають масові протести, які виникли після президентських виборів. З кожним днем їх стає все більше. Як і кількість побитих та затриманих силовиками білорусів. Спортсмени, які вийшли на протести, теж серед них.

У місті Молодечно поліція побила та затримала бійця MMA Олексія Кудіна.

Там же побили та затримали хокеїста Іллю Литвинова. При цьому він не брав участь ні в яких акціях протесту, а просто повертався ввечері додому після тренування.

Футболіст БАТЕ та збірної Білорусі Антон Сарока з 12 серпня не виходить на зв'язок. Гравець може бути затриманий поліцією ще 11 серпня.

"Шахтар" тягне Україну в рейтингу УЄФА

Перемога "Шахтаря" не лише вивела донецький клуб у півфінал Ліги Європи, але й значно покращила ситуацію України в рейтингу УЄФА. За підсумками цього сезону Україна закріпилася на 9-у місці в рейтингу. Це важливо, адже це місце дає право другій команді в чемпіонаті стартувати з третього кваліфікаційного раунду.

Покращив свою позицію і "Шахтар". "Гірники" тепер на 14-у місці в рейтингу клубів. Це означає, що вони точно будуть у другому кошику при жеребкуванні груп Ліги чемпіонів наступного сезону. При цьому "Шахтар" обійшов "Челсі". І наблизився до дортмундської "Боруссії" та "Тоттенхему", які вже не виступають в цьому сезоні.

Початок нового сезону УПЛ

Виконком УАФ затвердив дату початку нового сезону УПЛ – 22 серпня. Тоді відбудеться перший тур.

Решта дат поки не затверджені. Відомо лише, що закінчиться чемпіонат 15 травня 2021 року.

Українське "ель-класіко" "Динамо" – "Шахтар" відбудеться в 9-у турі в Києві.

Новини трансферів: хто може піти чи прийти в "Динамо"

Чималу кількість футболістів смухи пов'язують з "Динамо". В команду як може прийти чимало новачків, так і покинути вже наявні гравці. Після новин про трансфер сина легендарного бразильця Рівалдо Рівалдінью (вже не перейде), до "Динамо" "сватають":

форварда "Рієки" Антоніо Чолака,

півзахисника "Рейнджерс" Глена Камара.

Натомість все частіше лунають новини про те, що "Динамо" можуть покинути Миколенко та Супряга. На першого претендує італійський "Наполі". В Італії може продовжити кар'єру і Супряга – його хоче бачити в себе "Аталанта". А "Болонья" готова заплатити 9,5 мільйонів євро.

Інші трансфери УПЛ

А поки "Динамо" думає купити чи продати гравців, інші команди УПЛ посилюють свої склади. Воротар Богдан Сарнавський перейшов в СК "Дніпро-1". А нападник Максим Дегтярьов знову виступатиме в "Десні".