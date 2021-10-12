Финансовый отчет Шахтера, тяжелая победа Свитолиной: главные новости спорта 11 октября

В понедельник, 11 октября, состоялось немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Шахтер заработал более 2 миллиардов гривен за прошлый сезон

11 октября, в день 25-летия вступления Рината Ахметова на пост президента Шахтера, донецкий клуб представил годовой отчет. Он традиционно охватывает результаты деятельности Шахтера по итогам сезона-2020/21.

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Согласно опубликованным на официальном сайте "горняков" данным, "оранжево-черные" заработали два миллиарда 284 миллиона гривен.

В эту сумму вошли доходы от аренды, продажи игроков, коммерческой деятельности клуба внутри страны, а также призовые и бонусные выплаты от УЕФА и ФИФА.

Доход от продажи игроков – 178 млн грн;

Доход от УЕФА и ФИФА – 1 млрд 615 млн грн;

Коммерческая деятельность – 491 млн грн (спонсорские контракты – 462 млн грн);

Свитолина одержала важную победу на турнире WTA в Индиан-Уэллсе

Кроме того, клуб заплатил в государственный бюджет Украины 496 миллионов 996 тысяч гривен налогов.

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала еще одну победу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга украинка обыграла Сорану Кирстю из Румынии.

В активе украинки 6 подач на вылет, 4 из 5 реализованных брейков, 70% очков, выигранных на первой и 41% очков на второй подачах и 3 двойные ошибки. У ее соперницы 3 эйса, реализованных брейков, 68% очков, выигранных на первой и 45% очков на второй подачах и 2 двойные ошибки.

В текущем сезоне Элина одержала уже десятую волевую победу, проиграв первую партию. Отметим, что три таких матча были выиграны на Олимпиаде в Токио.

Этот выигрыш позволил Элине подняться на десятое место в чемпионской гонке. В свете того, что Эшли Барти и Наоми Осака с большой долей вероятности не поедут на Итоговый турнир в Гвадалахару, судьба одной из путевок теперь находится в руках Свитолиной.

Усик или никто, – отец Фьюри поставил жесткий ультиматум

В следующем раунде Элина сразится против Жасмин Паолини из Италии (№63 WTA), которая победила Джессику Пегулу из США (№24 WTA). Американка является прямой конкуренткой за путевку на Итоговый турнир.

Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон Фьюри поделился мыслями относительно следующего соперника своего сына.

Джон заявил, что единственным боксером уровня его сына является украинец Александр Усик. 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным решением судей.

"Я говорил сыну, чтобы он даже не тратил время на других боксеров. По-моему, Тайсон должен искать либо Усика, либо никого. Дальше либо Усик, либо никто. Остальные меня не волнуют, они не на одном уровне с Тайсоном. Он даже не сможет найти мотивацию на другие поединки", – сказал Фьюри-старший.

Петраков прокомментировал предстоящую игру с боснийцами

Тренер сборной Украины Александр Петраков принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне игры с Боснией и Герцеговиной.

Александр Петраков был более многословным на общении с журналистами во Львове, чем перед матчем с Финляндией. Специалист ответил на вопросы прессы.

Петраков заверил, что команда в боевом составе подходит к игре с боснийцами, у сборной Украины нет никаких кадровых потерь. Что касается следующего соперника, то наставник уже получил информацию относительно игры Боснии и Герцеговины.

Еще не смотрел матчи Боснии и Герцеговины, был занят Финляндией. Как только сел в самолет, мне сразу же дали всю информацию. Посмотрел последний матч с Казахстаном, пересмотрел поединок с Францией. Вчера посмотрели с ребятами перед тренировкой минут 20 нарезки игры Боснии и Герцеговины. Сегодня у нас будет получасовая теория перед игрой,

– сказал тренер сборной Украины.

Матч 8-го тура группового раунда отбора чемпионата мира-2022 Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 на "Арене Львов".