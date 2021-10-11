Джон заявил, что единственным боксером уровня его сына является украинец Александр Усик. 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным решением судей.

Что думает сам британец Фьюри ждет реванш Усик – Джошуа: британец не спешит боксировать с украинцем

"Я говорил сыну, чтобы он даже не тратил время на других боксеров. По-моему, Тайсон должен искать либо Усика, либо никого. Дальше либо Усик, либо никто. Остальные меня не волнуют, они не на одном уровне с Тайсоном. Он даже не сможет найти мотивацию на другие поединки", – заявил Фьюри-старший.

Что известно о победе Фьюри