Джон заявил, что единственным боксером уровня его сына является украинец Александр Усик. 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным решением судей.
Что думает сам британец Фьюри ждет реванш Усик – Джошуа: британец не спешит боксировать с украинцем
"Я говорил сыну, чтобы он даже не тратил время на других боксеров. По-моему, Тайсон должен искать либо Усика, либо никого. Дальше либо Усик, либо никто. Остальные меня не волнуют, они не на одном уровне с Тайсоном. Он даже не сможет найти мотивацию на другие поединки", – заявил Фьюри-старший.
Что известно о победе Фьюри
- В ночь с 9-го на 10 октября Фьюри в одиннадцатом раунде нокаутировал Уайлдера, защитив титулы WBC и The Ring в Лас-Вегасе.
- Теперь в активе Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержано 31 побед, из которых 22 нокаутом, один бой завершился вничью.
- Ранее была информация, что бой Фьюри и Усика состоится не раньше второй половины 2022 года.